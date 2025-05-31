«Месси, Мбаппе, Ямаль». Трезеге назвал игроков, которых взял бы в свою сборную мира

Давид Трезеге включил Месси, Мбаппе и Ямаля в свою сборную мира.

– Нынешний футбол отличается от прошлого?

– Мир поменялся. Молодые ребята совсем другие. В футбол пришла технология. Пришел ВАР.

Мне посчастливилось играть с тремя обладателями «Золотого мяча»: Каннаваро, Недвед, Зидан. Сейчас новые таланты: Мбаппе , Ямаль .

– Три футболиста, которых бы взяли в свою сборную мира прямо сейчас?

– Месси , Мбаппе, Ямаль, – сказал бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Франции.