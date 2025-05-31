«Месси, Мбаппе, Ямаль». Трезеге назвал игроков, которых взял бы в свою сборную мира
Давид Трезеге включил Месси, Мбаппе и Ямаля в свою сборную мира.
– Нынешний футбол отличается от прошлого?
– Мир поменялся. Молодые ребята совсем другие. В футбол пришла технология. Пришел ВАР.
Мне посчастливилось играть с тремя обладателями «Золотого мяча»: Каннаваро, Недвед, Зидан. Сейчас новые таланты: Мбаппе, Ямаль.
– Три футболиста, которых бы взяли в свою сборную мира прямо сейчас?
– Месси, Мбаппе, Ямаль, – сказал бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Франции.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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