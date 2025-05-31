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«Месси, Мбаппе, Ямаль». Трезеге назвал игроков, которых взял бы в свою сборную мира

Давид Трезеге включил Месси, Мбаппе и Ямаля в свою сборную мира.

Нынешний футбол отличается от прошлого?

– Мир поменялся. Молодые ребята совсем другие. В футбол пришла технология. Пришел ВАР.

Мне посчастливилось играть с тремя обладателями «Золотого мяча»: Каннаваро, Недвед, Зидан. Сейчас новые таланты: Мбаппе, Ямаль.

Три футболиста, которых бы взяли в свою сборную мира прямо сейчас?

Месси, Мбаппе, Ямаль, – сказал бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Франции. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДавид Трезеге
logoЛамин Ямаль
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoИнтер Майами
logoМатч ТВ
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoЗинедин Зидан
logoФабио Каннаваро
logoПавел Недвед
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