Мбаппе поздравил «ПСЖ» с победой в ЛЧ: «Наконец-то настал великий день»

Килиан Мбаппе поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов.

Парижане стали победителями турнира, обыграв «Интер » в финале (5:0).

«Наконец-то настал великий день. Победа, причем в стиле клуба. Поздравляю «ПСЖ» – написал бывший нападающий парижского клуба, выступающий за «Реал », в сторис инстаграма.

Прошлым летом Килиан перешел из «ПСЖ» в «Реал » на правах свободного агента.

🇫🇷 🏆 «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов – впервые в истории