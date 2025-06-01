Мбаппе поздравил «ПСЖ» с победой в ЛЧ: «Наконец-то настал великий день»
Килиан Мбаппе поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов.
Парижане стали победителями турнира, обыграв «Интер» в финале (5:0).
«Наконец-то настал великий день. Победа, причем в стиле клуба. Поздравляю «ПСЖ» – написал бывший нападающий парижского клуба, выступающий за «Реал», в сторис инстаграма.
Прошлым летом Килиан перешел из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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