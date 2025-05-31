«Кому нужен Мбаппе, когда есть Дуэ? Пока это натуральное избиение «Интера». Саттон о финале ЛЧ
Крис Саттон в восторге от Дезире Дуэ, забившего и сделавшего ассист в финале ЛЧ.
«Кому нужен Килиан Мбаппе, когда есть Дезире Дуэ?
Перед матчем стоял вопрос о том, кто выйдет на поле: Дуэ или Барколя. Луис Энрике принял верное решение.
Пока это натуральное избиение. Сейчас все выглядит так, будто трофей едет в Париж», – сказал бывший нападающий «Челси» в перерыве финала Лиги чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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