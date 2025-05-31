«Кому нужен Мбаппе, когда есть Дуэ? Пока это натуральное избиение «Интера». Саттон о финале ЛЧ

Крис Саттон в восторге от Дезире Дуэ, забившего и сделавшего ассист в финале ЛЧ.

«Кому нужен Килиан Мбаппе, когда есть Дезире Дуэ?

Перед матчем стоял вопрос о том, кто выйдет на поле: Дуэ или Барколя. Луис Энрике принял верное решение.

Пока это натуральное избиение. Сейчас все выглядит так, будто трофей едет в Париж», – сказал бывший нападающий «Челси» в перерыве финала Лиги чемпионов.