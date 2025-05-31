Хакими забил «Интеру» в финале ЛЧ и не стал праздновать гол своей бывшей команде. У защитника «ПСЖ» мячи в 3 из 4 последних матчей

Ашраф Хакими открыл счет в финале Лиги чемпионов.

Защитник «ПСЖ » замкнул прострел Дезире Дуэ на 12-й минуте игры с «Интером ».

Хакими отличился в трех из четырех последних матчей. Ранее он забил «Арсеналу» и «Реймсу».

Футболист сборной Марокко выступал за «Интер» в сезоне-2020/21, после чего присоединился к парижанам. В связи с этим Ашраф не стал праздновать гол в ворота бывшей команды – он поднял руки.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: x.com/UEFAcom_ru