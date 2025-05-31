Хакими забил «Интеру» в финале ЛЧ и не стал праздновать гол своей бывшей команде. У защитника «ПСЖ» мячи в 3 из 4 последних матчей
Ашраф Хакими открыл счет в финале Лиги чемпионов.
Защитник «ПСЖ» замкнул прострел Дезире Дуэ на 12-й минуте игры с «Интером».
Хакими отличился в трех из четырех последних матчей. Ранее он забил «Арсеналу» и «Реймсу».
Футболист сборной Марокко выступал за «Интер» в сезоне-2020/21, после чего присоединился к парижанам. В связи с этим Ашраф не стал праздновать гол в ворота бывшей команды – он поднял руки.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/UEFAcom_ru
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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