Ван дер Варт включил Роналду, Рамоса, Гути, Снейдера и ван дер Сара в команду из 5 человек
Рафаэл ван дер Варт составил свою символическую сборную.
Экс-полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов выбрал вратарем своей команды из 5 человек Эдвина ван дер Сара.
В защиту ван дер Варт поставил Серхио Рамоса.
В полузащиту Рафаэл взял Гути и Уэсли Снейдера.
Нападающим экс-футболист выбрал Криштиану Роналду.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TalkSport
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