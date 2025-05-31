Linkin Park выступили перед финалом ЛЧ. Группа исполнила фрагменты Numb, In the End и новых песен
Linkin Park выступили перед финалом Лиги чемпионов.
В решающей игре турнира на «Альянц Арене» в Мюнхене встречаются «ПСЖ» и «Интер».
Американская рок-группа стала хедлайнером предматчевого шоу. Она исполнила фрагменты таких песен, как The Emptiness Machine, In the End, Numb, Up From the Bottom, Heavy Is the Crown, некоторые – в новой версии.
Напомним, Linkin Park приостановили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. В сентябре 2024 года группа воссоединилась, представив новых участников: вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттэна. После этого коллектив выпустил альбом From Zero.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости