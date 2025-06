Linkin Park выступили перед финалом ЛЧ. Группа исполнила фрагменты Numb, In the End и новых песен

Linkin Park выступили перед финалом Лиги чемпионов.

В решающей игре турнира на «Альянц Арене» в Мюнхене встречаются «ПСЖ » и «Интер ».

Американская рок-группа стала хедлайнером предматчевого шоу. Она исполнила фрагменты таких песен, как The Emptiness Machine, In the End, Numb, Up From the Bottom, Heavy Is the Crown, некоторые – в новой версии.

Напомним, Linkin Park приостановили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. В сентябре 2024 года группа воссоединилась, представив новых участников: вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттэна. После этого коллектив выпустил альбом From Zero.

Изображение: кадр из трансляции Okko