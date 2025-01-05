Linkin Park могут выступить в перерыве финала Лиги чемпионов в Мюнхене (The Sun)

Linkin Park выступят во время финала Лиги чемпионов.

Американская рок-группа выступит в перерыве финального матча турнира сезона-2024/25, утверждает журналистка The Sun Элли Хенман. В прошлом году она сообщила о выступлении Ленни Кравица в финале Лиги чемпионов в 2024 году.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арена » в Мюнхене.

Linkin Park приостановили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. В сентябре 2024 года группа воссоединилась, представив новых участников: вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттэна. После воссоединения группа выпустила альбом From Zero.