Linkin Park могут выступить в перерыве финала Лиги чемпионов в Мюнхене (The Sun)
Linkin Park выступят во время финала Лиги чемпионов.
Американская рок-группа выступит в перерыве финального матча турнира сезона-2024/25, утверждает журналистка The Sun Элли Хенман. В прошлом году она сообщила о выступлении Ленни Кравица в финале Лиги чемпионов в 2024 году.
Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арена» в Мюнхене.
Linkin Park приостановили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона. В сентябре 2024 года группа воссоединилась, представив новых участников: вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттэна. После воссоединения группа выпустила альбом From Zero.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Sun
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