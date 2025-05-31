Хейтинга покинул «Ливерпуль» и возглавил «Аякс»

Джонни Хейтинга стал главным тренером «Аякса».

41-летний специалист подписал контракт до 2027 года.

Хейтинга ранее покинул «Ливерпуль», где входил в штаб Арне Слота.

Ранее Хейтинга уже исполнял обязанности тренера «Аякса » во второй половине сезона-2022/23 и выступал за клуб как игрок.

До «Ливерпуля » тренер работал в штабе «Вест Хэма».