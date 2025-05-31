Хейтинга покинул «Ливерпуль» и возглавил «Аякс»
Джонни Хейтинга стал главным тренером «Аякса».
41-летний специалист подписал контракт до 2027 года.
Хейтинга ранее покинул «Ливерпуль», где входил в штаб Арне Слота.
Ранее Хейтинга уже исполнял обязанности тренера «Аякса» во второй половине сезона-2022/23 и выступал за клуб как игрок.
До «Ливерпуля» тренер работал в штабе «Вест Хэма».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Аякса» в X
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