Хейтинга возглавит «Аякс». Помощник Слота согласовал контракт на два года и покинет «Ливерпуль»

Джонни Хейтинга станет главным тренером «Аякса».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

«Аякс» договорился о назначении Джонни Хейтинги главным тренером, контракт рассчитан на два года.

«Ливерпуль » дал согласие на уход 41-летнего специалиста и теперь ищет нового помощника для Арне Слота .

Ранее Хейтинга уже исполнял обязанности тренера «Аякса » во второй половине сезона-2022/23 и выступал за клуб как игрок. До «Ливерпуля» тренер работал в штабе «Вест Хэма».