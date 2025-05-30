Хейтинга возглавит «Аякс». Помощник Слота согласовал контракт на два года и покинет «Ливерпуль»
Джонни Хейтинга станет главным тренером «Аякса».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Аякс» договорился о назначении Джонни Хейтинги главным тренером, контракт рассчитан на два года.
«Ливерпуль» дал согласие на уход 41-летнего специалиста и теперь ищет нового помощника для Арне Слота.
Ранее Хейтинга уже исполнял обязанности тренера «Аякса» во второй половине сезона-2022/23 и выступал за клуб как игрок. До «Ливерпуля» тренер работал в штабе «Вест Хэма».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Фабрицио Романо
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