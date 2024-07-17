Хейтинга, вероятно, возглавит «Аякс». «Ливерпуль» разрешил помощнику Слота вести переговоры

Джонни Хейтинга, вероятно, возглавит «Аякс».

Переговоры ассистента тренера «Ливерпуля » с амстердамским клубом находятся на продвинутой стадии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, мерсисайдцы разрешили 41-летнему нидерландцу контактировать с «Аяксом » и теперь ищут нового помощника для Арне Слота .

Ранее Хейтинга уже исполнял обязанности тренера «Аякса» во второй половине сезоне-2022/23 и выступал за клуб как игрок. До «Ливерпуля» тренер работал в штабе «Вест Хэма».