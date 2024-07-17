Хейтинга, вероятно, возглавит «Аякс». «Ливерпуль» разрешил помощнику Слота вести переговоры
Джонни Хейтинга, вероятно, возглавит «Аякс».
Переговоры ассистента тренера «Ливерпуля» с амстердамским клубом находятся на продвинутой стадии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, мерсисайдцы разрешили 41-летнему нидерландцу контактировать с «Аяксом» и теперь ищут нового помощника для Арне Слота.
Ранее Хейтинга уже исполнял обязанности тренера «Аякса» во второй половине сезоне-2022/23 и выступал за клуб как игрок. До «Ливерпуля» тренер работал в штабе «Вест Хэма».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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