Радченко о 4-м месте «Спартака»: «У Станковича были ошибки. Он сделает выводы, и команда будет претендовать на чемпионство»

Дмитрий Радченко считает, что «Спартак» будет претендовать на чемпионство в РПЛ.

В прошедшем сезоне красно-белые заняли в таблице 4-е место.

— Сможет ли «Спартак» под руководством Станковича включиться в чемпионскую гонку?

— В этом сезоне «Спартак» мог навязать конкуренцию командам, которые боролись за золотые медали, но ошибки, которые были у Станковича и его тренерского штаба, не позволили этого сделать.

Думаю, выводы будут сделаны и команда будет претендовать на чемпионство, — сказал бывший нападающий «Спартака ».