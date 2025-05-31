Радченко о 4-м месте «Спартака»: «У Станковича были ошибки. Он сделает выводы, и команда будет претендовать на чемпионство»
Дмитрий Радченко считает, что «Спартак» будет претендовать на чемпионство в РПЛ.
В прошедшем сезоне красно-белые заняли в таблице 4-е место.
— Сможет ли «Спартак» под руководством Станковича включиться в чемпионскую гонку?
— В этом сезоне «Спартак» мог навязать конкуренцию командам, которые боролись за золотые медали, но ошибки, которые были у Станковича и его тренерского штаба, не позволили этого сделать.
Думаю, выводы будут сделаны и команда будет претендовать на чемпионство, — сказал бывший нападающий «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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