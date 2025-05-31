Мовсесьян об Алеррандро и Вильягре: «Пока не выглядят как помощь Николичу со стороны ЦСКА. Хорошо, что достойно провели весну, дошли до финала Кубка»
Андрей Мовсесьян высказался о зимних трансферах ЦСКА.
Перед весенней частью сезона в армейский клуб перешли форвард Алеррандро и хавбек Родриго Вильягра.
«Странно, что эксперты и журналисты наперегонки отмечают качественную работу Николича и как будто игнорируют тему зимних трансферов (смеется). Скажу аккуратно: пока они не выглядят как помощь тренеру со стороны клуба. Хорошо, что было на что опереться и удалось достойно провести весну, дойти до финала Кубка.
С другой стороны, говоря именно о новичках — наш чемпионат сложен для адаптации и не каждый находит себя в нем», – сказал бывший спортивный директор ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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