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  • Мовсесьян об Алеррандро и Вильягре: «Пока не выглядят как помощь Николичу со стороны ЦСКА. Хорошо, что достойно провели весну, дошли до финала Кубка»
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Мовсесьян об Алеррандро и Вильягре: «Пока не выглядят как помощь Николичу со стороны ЦСКА. Хорошо, что достойно провели весну, дошли до финала Кубка»

Андрей Мовсесьян высказался о зимних трансферах ЦСКА.

Перед весенней частью сезона в армейский клуб перешли форвард Алеррандро и хавбек Родриго Вильягра.

«Странно, что эксперты и журналисты наперегонки отмечают качественную работу Николича и как будто игнорируют тему зимних трансферов (смеется). Скажу аккуратно: пока они не выглядят как помощь тренеру со стороны клуба. Хорошо, что было на что опереться и удалось достойно провести весну, дойти до финала Кубка. 

С другой стороны, говоря именно о новичках — наш чемпионат сложен для адаптации и не каждый находит себя в нем», – сказал бывший спортивный директор ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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