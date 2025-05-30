Промес забил 5 голов за дубайский «Юнайтед» в матче 2-й лиги ОАЭ

Квинси Промес забил 5 голов в одном матче.

Футболист дубайского «Юнайтед» сделал пента-трик в матче второго дивизиона чемпионата ОАЭ против команды «Масфут» (8:2).

Промес отличился трижды за 10 минут в первом тайме и еще забил два мяча во второй половине.

«Юнайтед» завершил чемпионат на 4-м месте в таблице. На счету бывшего вингера «Спартака» 19 голов.