Промес забил 5 голов за дубайский «Юнайтед» в матче 2-й лиги ОАЭ
Квинси Промес забил 5 голов в одном матче.
Футболист дубайского «Юнайтед» сделал пента-трик в матче второго дивизиона чемпионата ОАЭ против команды «Масфут» (8:2).
Промес отличился трижды за 10 минут в первом тайме и еще забил два мяча во второй половине.
«Юнайтед» завершил чемпионат на 4-м месте в таблице. На счету бывшего вингера «Спартака» 19 голов.
Опубликовано: Sports
Источник: соцсети «Юнайтед»
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