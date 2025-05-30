Дуду о том, как изменилась Москва за 20 лет: «Стала красивее, один из лучших городов мира. Тут как будто построили новый город!»

Экс-игрок ЦСКА Дуду рассказал, как изменилась Москва за 20 лет.

– Как изменилась Москва за 20 лет?

– Да тут как будто построили новый город! Все так поменялось.

Для меня нынешняя Москва стала красивее. Сейчас это точно один из лучших городов мира. Здесь очень чисто, а также много красивых мест и зданий, – сказал Дуду.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год.