Дуду о том, как изменилась Москва за 20 лет: «Стала красивее, один из лучших городов мира. Тут как будто построили новый город!»
Экс-игрок ЦСКА Дуду рассказал, как изменилась Москва за 20 лет.
– Как изменилась Москва за 20 лет?
– Да тут как будто построили новый город! Все так поменялось.
Для меня нынешняя Москва стала красивее. Сейчас это точно один из лучших городов мира. Здесь очень чисто, а также много красивых мест и зданий, – сказал Дуду.
Бразилец выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости