Дуду считает, что Акинфеев мог бы играть в европейском топ-клубе: «Анри после матча ЦСКА – «Арсенал» спрашивал, как нам забить»
Дуду Сеаренсе высоко оценил навыки Игоря Акинфеева.
– Кто из ЦСКА 2005-2008 годов по потенциалу мог пополнить европейский топ-клуб?
– Мужик, да любой! ЦСКА тех времен – команда экстра-класса.
– Акинфеев?
– Конечно! Тьерри Анри после матча ЦСКА – «Арсенал» спрашивал у меня, как нам забить.
Акинфеев до сих пор играет? Фантастика! – сказал бывший полузащитник армейцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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