Дуду считает, что Акинфеев мог бы играть в европейском топ-клубе: «Анри после матча ЦСКА – «Арсенал» спрашивал, как нам забить»

Дуду Сеаренсе высоко оценил навыки Игоря Акинфеева.

– Кто из ЦСКА 2005-2008 годов по потенциалу мог пополнить европейский топ-клуб?

– Мужик, да любой! ЦСКА тех времен – команда экстра-класса.

– Акинфеев?

– Конечно! Тьерри Анри после матча ЦСКА – «Арсенал» спрашивал у меня, как нам забить.

Акинфеев до сих пор играет? Фантастика! – сказал бывший полузащитник армейцев.