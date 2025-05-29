Директор «Аль-Насра» о Роналду: «Криштиану – феномен в истории футбола, он помог саудовской лиге вырасти. Его присутствие – национальный проект»
Директор «Аль-Насра» назвал Криштиану Роналду футбольным феноменом.
«Присутствие [в клубе] Криштиану Роналду – это изначально национальный проект.
Он огромный феномен в истории футбола, он помог лиге вырасти», – заявил Фернандо Йерро.
Директор «Аль-Насра» о Роналду: «Все еще ведем переговоры. Надеюсь, сможем продлить контракт»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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