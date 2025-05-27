Депутат Свищев об отстранении России: «Решение пролоббировала группировка европейских стран. УЕФА и ФИФА занимаются болтологией, Чеферин сознался, что несамостоятелен»

Дмитрий Свищев не верит в скорое возвращение России в международный футбол.

«Раньше все эти спортивные чиновники, включая Чеферина, хлопали в ладоши и говорили, что сейчас вот-вот допустят российских спортсменов. А на деле УЕФА и ФИФА занимаются болтологией. Чеферин несамостоятелен в принятии решений, и сейчас он прилюдно в этом сознался.

Чеферин подвержен политическому влиянию. С какой стати вообще отношения России и Украины могут быть связаны с допуском сборной России по футболу? Группировка европейских стран пролоббировала решение об отстранении российских футболистов», – сказал депутат Госдумы.

Чеферин о том, почему поддерживал допуск российских команд U17: «Эти дети растут в страхе и ненависти. Если бы они обнялись с детьми из других стран, то поняли бы: они не плохие люди»