Миранчук, Месси, Суарес, Шупо-Мотинг – в сборной тура МЛС
Алексей Миранчук попал в сборную тура МЛС.
Полузащитник «Атланты» отметился голом и результативной передачей в игре с «Орландо» (3:2).
В символическую сборную прошедшего тура МЛС вошли:
Вратарь: Штефан Фрай («Сиэтл Саундерс»);
Защитники: Химер Фори («Портленд»), Натан Харриэл, Кай Вагнер (оба – «Филадельфия»);
Полузащитники: Лионель Месси («Интер Майами»), Алексей Миранчук («Атланта»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Антони («Портленд»);
Нападающие: Габриэль Сигал («Хьюстон»), Луис Суарес («Интер Майами»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Нью-Йорк Ред Буллс»).
Тренер: Бен Олсен («Хьюстон»).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт МЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости