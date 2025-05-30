Миранчук, Месси, Суарес, Шупо-Мотинг – в сборной тура МЛС

Алексей Миранчук попал в сборную тура МЛС.

Полузащитник «Атланты » отметился голом и результативной передачей в игре с «Орландо» (3:2).

В символическую сборную прошедшего тура МЛС вошли:

Вратарь : Штефан Фрай («Сиэтл Саундерс »);

Защитники : Химер Фори («Портленд»), Натан Харриэл, Кай Вагнер (оба – «Филадельфия»);

Полузащитники : Лионель Месси («Интер Майами»), Алексей Миранчук («Атланта»), Хани Мухтар («Нэшвилл»), Антони («Портленд»);

Нападающие : Габриэль Сигал («Хьюстон»), Луис Суарес («Интер Майами»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Нью-Йорк Ред Буллс»).

Тренер : Бен Олсен («Хьюстон»).