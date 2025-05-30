«Спартак» Кострома должен быть основой для сборной России. У нас далекоидущие планы». Управляющий клубом о стратегии развития
«Спартак» Кострома планирует стать базовым клубом сборной России.
«Выход в Первую лигу – очень важный шаг и один из запланированных шагов, который приведет нас в РПЛ.
У нас есть философия клуба, в которой прямо прописано, что «Спартак» Кострома должен быть основой для сборной России.
У нас далекоидущие планы, и мы хотим их реализовать», – сказал управляющий клубом Илья Станиславский.
В этом сезоне «Спартак» Кострома поднялся в Мелбет Первую лигу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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