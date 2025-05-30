«Спартак» Кострома должен быть основой для сборной России. У нас далекоидущие планы». Управляющий клубом о стратегии развития

«Спартак» Кострома планирует стать базовым клубом сборной России.

«Выход в Первую лигу – очень важный шаг и один из запланированных шагов, который приведет нас в РПЛ .

У нас есть философия клуба, в которой прямо прописано, что «Спартак» Кострома должен быть основой для сборной России.

У нас далекоидущие планы, и мы хотим их реализовать», – сказал управляющий клубом Илья Станиславский.

В этом сезоне «Спартак » Кострома поднялся в Мелбет Первую лигу.