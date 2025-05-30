Москера согласился перейти в «Лейпциг» – предложение «Валенсии» сделают в ближайшее время. «Бавария» и «Байер» тоже интересовались защитником

Кристиан Москера близок к трансферу в «Лейпциг».

По данным журналистов немецкого Sky Sports, между клубом и 20-летним центральным защитником достигнуто устное соглашение. Стороны договорились о долгосрочном контракте.

Договоренность между «Лейпцигом » и «Валенсией», за которую выступает испанец, пока что отсутствует. Официальное предложение ожидается в ближайшее время.

«Байер » и «Бавария » также следили за Москерой , но так и не сделали конкретных предложений.

Защитник провел 37 матчей в Ла Лиге в этом сезоне и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .