Москера согласился перейти в «Лейпциг» – предложение «Валенсии» сделают в ближайшее время. «Бавария» и «Байер» тоже интересовались защитником
Кристиан Москера близок к трансферу в «Лейпциг».
По данным журналистов немецкого Sky Sports, между клубом и 20-летним центральным защитником достигнуто устное соглашение. Стороны договорились о долгосрочном контракте.
Договоренность между «Лейпцигом» и «Валенсией», за которую выступает испанец, пока что отсутствует. Официальное предложение ожидается в ближайшее время.
«Байер» и «Бавария» также следили за Москерой, но так и не сделали конкретных предложений.
Защитник провел 37 матчей в Ла Лиге в этом сезоне и забил 1 гол. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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