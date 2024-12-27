«Милан» рассматривает 20-летнего Москеру на замену Томори. «Валенсия» оценивает защитника в 25 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
Ранее сообщалось, что 27-летний защитник может перейти в «Ювентус».
Как пишет La Gazzetta dello Sport, игрок также интересен «Наполи», «Ньюкаслу» и «Вест Хэму». Отмечается, что он может быть недоволен своим нынешнем игровым временем в миланском клубе.
«Милан» рассчитывает получить за Томори не менее 20-25 миллионов евро. В случае его ухода, клубу придется инвестировать в нового футболиста.
Основным кандидатом считается защитник «Валенсии» Кристиан Москера. Испанский клуб оценивает игрока примерно в 25 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
Учитывая экономическое положение «Валенсии», существует вероятность продажи Москеры уже зимой, хотя клуб не хотел бы расставаться с 20-летним игроком.
Защитник дебютировал за основную команду в сезоне-2021/22 и стал стартовым игроком «Валенсии» с прошлого года. Отмечается, что он обладает хорошей техникой, очень точен в передачах, умеет читать игру и выигрывать дуэли.
«Милан» рассматривал испанца еще летом, после того как следил за ним несколько месяцев. В нем видят потенциал отличного защитника, и уход Томори может стать решающим фактором для его приобретения.
В этом сезоне Москера провел 17 матчей в Ла Лиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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