«Милан» рассматривает 20-летнего Москеру на замену Томори. «Валенсия» оценивает защитника в 25 млн евро (La Gazzetta dello Sport)

«Милан» может подписать Кристиана Москеру на замену Фикайо Томори.

Ранее сообщалось, что 27-летний защитник может перейти в «Ювентус».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, игрок также интересен «Наполи», «Ньюкаслу» и «Вест Хэму». Отмечается, что он может быть недоволен своим нынешнем игровым временем в миланском клубе.

«Милан» рассчитывает получить за Томори не менее 20-25 миллионов евро. В случае его ухода, клубу придется инвестировать в нового футболиста.

Основным кандидатом считается защитник «Валенсии» Кристиан Москера. Испанский клуб оценивает игрока примерно в 25 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Учитывая экономическое положение «Валенсии», существует вероятность продажи Москеры уже зимой, хотя клуб не хотел бы расставаться с 20-летним игроком.

Защитник дебютировал за основную команду в сезоне-2021/22 и стал стартовым игроком «Валенсии» с прошлого года. Отмечается, что он обладает хорошей техникой, очень точен в передачах, умеет читать игру и выигрывать дуэли.

«Милан» рассматривал испанца еще летом, после того как следил за ним несколько месяцев. В нем видят потенциал отличного защитника, и уход Томори может стать решающим фактором для его приобретения.

В этом сезоне Москера провел 17 матчей в Ла Лиге. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .