Альварес признан лучшим игроком сезона в «Атлетико». У форварда 29 голов в дебютном сезоне за мадридский клуб
Хулиан Альварес признан лучшим игроком сезона в «Атлетико».
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
На счету 25-летнего аргентинского форварда 17 голов и 4 результативные передачи в 37 матчах Ла Лиги. Всего Альварес отметился 29 голами и 7 ассистами в 54 играх за «Атлетико» во всех турнирах.
Это дебютный сезон Альвареса в составе мадридского клуба после трансфера из «Манчестер Сити» за 75+20 млн евро.
Изображение: x.com/Atleti
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Атлетико»
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