Джо Коул не уследил за сыном, работая на финале ЛК: «Надеюсь, моя жена не смотрит трансляцию»

Джо Коул не уследил за сыном во время работы на финале Лиги конференций.

«Челси » обыграл «Бетис » (4:1) в финальном матче турнира. Экс-игрок «синих» работал на игре в качестве эксперта телеканала TNT Sports.

После финального свистка он вывел своего сына Харрисона на поле, чтобы тот мог впитать атмосферу, пока сам работал с командой на боковой линии поля.

В эфир попали кадры, на которых Коул вместе со Стивом Сидуэллом и Микаилом Антонио беспокойно оглядывают толпу на поле.

«Мы оглядываемся, потому что Джо вывел туда своего мальчика. Он, вероятно, получил трофей или уже поднимает его», – объяснил Сидуэлл.

«Я потерял ребенка. Надеюсь, он где-то там. Надеюсь, моя жена это не смотрит», – сказал Коул .