Джо Коул не уследил за сыном, работая на финале ЛК: «Надеюсь, моя жена не смотрит трансляцию»
Джо Коул не уследил за сыном во время работы на финале Лиги конференций.
«Челси» обыграл «Бетис» (4:1) в финальном матче турнира. Экс-игрок «синих» работал на игре в качестве эксперта телеканала TNT Sports.
После финального свистка он вывел своего сына Харрисона на поле, чтобы тот мог впитать атмосферу, пока сам работал с командой на боковой линии поля.
В эфир попали кадры, на которых Коул вместе со Стивом Сидуэллом и Микаилом Антонио беспокойно оглядывают толпу на поле.
«Мы оглядываемся, потому что Джо вывел туда своего мальчика. Он, вероятно, получил трофей или уже поднимает его», – объяснил Сидуэлл.
«Я потерял ребенка. Надеюсь, он где-то там. Надеюсь, моя жена это не смотрит», – сказал Коул.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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