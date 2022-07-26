Клиент PARI проиграл крупную сумму на финале Лиги конференций.

Беттор поставил 1 702 150 рублей на победу «Бетиса» над «Челси» в основное время с коэффициентом 4.70.

Финал закончился со счетом 4:1 в пользу лондонского клуба. Россиянин лишился 1,7 миллиона рублей.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис