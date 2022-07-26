Россиянин проиграл 1,7 млн рублей, поставив на победу «Бетиса» в финале Лиги конференций
Клиент PARI проиграл крупную сумму на финале Лиги конференций.
Беттор поставил 1 702 150 рублей на победу «Бетиса» над «Челси» в основное время с коэффициентом 4.70.
Финал закончился со счетом 4:1 в пользу лондонского клуба. Россиянин лишился 1,7 миллиона рублей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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