Тренер вратарей костромского «Спартака» надел манишку фотографа и подсказывал голкиперу во время матча с «Волгарем». Его отправили за ворота под видом журналиста

Тренер вратарей костромского «Спартака» необычно провел матч против «Волгаря».

Команды встречались в 15-м туре «Золота» LEON Второй лиги А, «Спартак» победил 1:0 благодаря голу Александра Саплинова на 49-й минуте и досрочно вышел в Мелбет Первую лигу. Команда тренера Сергея Бондаря набрала 35 очков и лидирует в лиге, отрыв от третьего места увеличился до 12 очков за три тура до финиша. Костромичи не играли во второй по силе лиге СССР/России с 1982 года.

Во время матча с «Волгарем» тренер вратарей «Спартака» Леонид Мусин надел манишку фотографа и всю игру подсказывал голкиперу своей команды Михаилу Гайдашу, находясь за воротами.

В следующем матче костромской «Спартак» 1 июня примет московский «Велес».