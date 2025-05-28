Костромской «Спартак» досрочно вышел в Первую лигу. Команда не играла во второй по силе лиге СССР/России с 1982 года

Костромской «Спартак» досрочно вышел в Мелбет Первую лигу.

Команда лидирует в «Золоте» LEON Второй лиги А, набрав 35 очков после 15 туров, и гарантировала себе повышение после победы над «Волгарем» (1:0): отрыв от третьего места увеличился до 12 очков за три тура до финиша. Успех обеспечил гол Александра Саплинова на 49-й минуте.

«Спартак» из Костромы не играл во второй по силе лиге СССР/России с 1982 года.

В следующем матче команда тренера Сергея Бондаря 1 июня примет московский «Велес».