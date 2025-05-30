Мейра о «Газпром Арене»: «Один из лучших стадионов в мире. Помню, как играл на «Петровском», это история и воспоминания всех побед»
Фернанду Мейра поделился впечатлениями от «Газпром Арены».
Бывший защитник «Зенита» принял участие в матче легенд, посвященному 100-летию петербургского клуба. Игра проходила 25 мая на стадионе «Газпром Арена».
«Помню, как играл на «Петровском», но сейчас у «Зенита» стадион еще лучше. Это точно один из лучших стадионов в мире. Здесь очень комфортно играть, у нас были прекрасные условия на «Газпром Арене».
Особенно приятно, что пришёл фанатский сектор, с ними ты чувствуешь эту страсть, которая всегда мотивировала играть. На «Петровском» было много эмоций, это история и воспоминания всех побед», – сказал Мейра.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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