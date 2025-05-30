Лука Джорджевич: «Россия страдает без европейского футбола, особенно такие клубы, как «Зенит». Город заслуживает, чтобы сюда приезжали «Ман Сити», «Реал» и другие»
Лука Джорджевич считает, что российский футбол страдает из-за отстранения.
«Россия сильно страдает без европейского футбола. Особенно страдают такие большие клубы, как «Зенит». Им надо постоянно соревноваться с лучшими командами Европы. Город заслуживает, чтобы сюда приезжали «Манчестер Сити», «Реал» и другие клубы.
Надеюсь, что в ближайшее время российские команды снова вернутся к международным соревнованиям», – сказал экс-форвард «Зенита».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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