Лука Джорджевич: «Россия страдает без европейского футбола, особенно такие клубы, как «Зенит». Город заслуживает, чтобы сюда приезжали «Ман Сити», «Реал» и другие»

Лука Джорджевич считает, что российский футбол страдает из-за отстранения.

«Россия сильно страдает без европейского футбола. Особенно страдают такие большие клубы, как «Зенит». Им надо постоянно соревноваться с лучшими командами Европы. Город заслуживает, чтобы сюда приезжали «Манчестер Сити », «Реал » и другие клубы.

Надеюсь, что в ближайшее время российские команды снова вернутся к международным соревнованиям», – сказал экс-форвард «Зенита ».