Келвен о ЦСКА: «Команда сплотилась – это объясняет весеннюю серию, возможно. «Ромб» заработал особенно хорошо»
Келвен объяснил успешные выступления ЦСКА после зимней паузы.
В минувшем сезоне армейцы заняли 3-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 59 очков.
«Все стали держать максимальную концентрацию во всех матчах. Конечно, у нас блестящий подбор игроков. «Ромб», который у нас является центром, заработал особенно хорошо, под него хорошо подходят игроки, поэтому он тоже дает свои плоды.
Команда сплотилась, показывает хороший результат. Возможно, это и объясняет нашу весеннюю серию», – сказал защитник ЦСКА.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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