Келвен о ЦСКА: «Команда сплотилась – это объясняет весеннюю серию, возможно. «Ромб» заработал особенно хорошо»

Келвен объяснил успешные выступления ЦСКА после зимней паузы.

В минувшем сезоне армейцы заняли 3-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 59 очков.

«Все стали держать максимальную концентрацию во всех матчах. Конечно, у нас блестящий подбор игроков. «Ромб», который у нас является центром, заработал особенно хорошо, под него хорошо подходят игроки, поэтому он тоже дает свои плоды.

Команда сплотилась, показывает хороший результат. Возможно, это и объясняет нашу весеннюю серию», – сказал защитник ЦСКА .