Сперцян – игрок сезона в РПЛ по версии Transfermarkt. Батраков – лучший молодой футболист, Мусаев – лучший тренер
Эдуард Сперцян стал игроком сезона в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.
Хавбек «Краснодара» провел 28 матчей в минувшем чемпионате, забил 11 мячей и сделал 6 голевых передач.
Лучшим молодым игроком Премьер-лиги был назван Алексей Батраков из «Локомотива». На счету 19-летнего полузащитника 21 (14+7) результативное действие за 29 игр.
Тренером сезона стал Мурад Мусаев. Под его руководством «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.
Сперцян рассмотрит переход в «Лидс» только при отсутствии альтернатив. Хавбек хочет играть в еврокубках (Metaratings)
Кто выиграет Лигу чемпионов?8110 голосов
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости