Сперцян – игрок сезона в РПЛ по версии Transfermarkt. Батраков – лучший молодой футболист, Мусаев – лучший тренер

Эдуард Сперцян стал игроком сезона в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.

Хавбек «Краснодара » провел 28 матчей в минувшем чемпионате, забил 11 мячей и сделал 6 голевых передач.

Лучшим молодым игроком Премьер-лиги был назван Алексей Батраков из «Локомотива ». На счету 19-летнего полузащитника 21 (14+7) результативное действие за 29 игр.

Тренером сезона стал Мурад Мусаев . Под его руководством «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.

Сперцян рассмотрит переход в «Лидс» только при отсутствии альтернатив. Хавбек хочет играть в еврокубках (Metaratings)