«Хочу, чтобы «Торпедо» закрепилось в РПЛ, а в дальнейшем – стало чемпионом». Кононов о московском клубе
Олег Кононов пожелал «Торпедо» стать чемпионом России.
59-летний специалист вывел московский клуб в Мир РПЛ со второго места Мелбет Первой лиги.
– Вы больше пяти лет не были в РПЛ – с какими чувствами, ожиданиями возвращаетесь?
– Я хочу, чтобы «Торпедо» закрепилось в Премьер-Лиге надолго. А в дальнейшем клуб стал чемпионом! – сказал главный тренер «Торпедо» Олег Кононов.
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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