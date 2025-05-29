«Хочу, чтобы «Торпедо» закрепилось в РПЛ, а в дальнейшем – стало чемпионом». Кононов о московском клубе

Олег Кононов пожелал «Торпедо» стать чемпионом России.

59-летний специалист вывел московский клуб в Мир РПЛ со второго места Мелбет Первой лиги.

– Вы больше пяти лет не были в РПЛ – с какими чувствами, ожиданиями возвращаетесь?

– Я хочу, чтобы «Торпедо » закрепилось в Премьер-Лиге надолго. А в дальнейшем клуб стал чемпионом! – сказал главный тренер «Торпедо» Олег Кононов .

Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)