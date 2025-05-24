Кононов может покинуть «Торпедо» вместе с Ари. Черно-белые вышли в РПЛ спустя два года после вылета (Иван Карпов)
Олег Кононов и Ари могут покинуть «Торпедо».
Судьба главного тренера решится на ближайшем совете директоров московского клуба, сообщает инсайдер Иван Карпов. Кононов возглавляет команду с прошлого года.
«Торпедо» занял второе место в сезоне Мелбет Первой лиги и спустя два года вернулся в Мир РПЛ.
По данным источника, шансы на отставку Кононова выросли «многократно». Сообщается также о возможном возвращении в «Торпедо» бывшего президента клуба Александра Волнушкина.
Ранее в «Торпедо» опровергли слухи о расставании со спортивным директором Ари. 39-летний специалист работает в клубе с декабря.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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