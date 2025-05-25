«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в РПЛ: «С весны сможем принимать матчи на своем стадионе, надеемся»
Гендиректор «Торпедо» рассказал, на какой арене будет играть клуб в следующем сезоне.
Черно-белые заняли второе место в Мелбет Первой лиге и спустя два года вернулись в Мир РПЛ.
«На следующий сезон у нас «Арена Химки» заявлена в качестве основной. Запасной ареной у нас будет стадион «Лужники».
Строительство нашей арены продвигается, и мы надеемся, что с весны сможем там уже принимать матчи», – сказал Валерий Скородумов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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