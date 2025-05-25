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«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в РПЛ: «С весны сможем принимать матчи на своем стадионе, надеемся»

Гендиректор «Торпедо» рассказал, на какой арене будет играть клуб в следующем сезоне.

Черно-белые заняли второе место в Мелбет Первой лиге и спустя два года вернулись в Мир РПЛ.

«На следующий сезон у нас «Арена Химки» заявлена в качестве основной. Запасной ареной у нас будет стадион «Лужники».

Строительство нашей арены продвигается, и мы надеемся, что с весны сможем там уже принимать матчи», – сказал Валерий Скородумов.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoТорпедо
logoпремьер-лига Россия
logoЛужники
стадион им. Э.А. Стрельцова
стадионы
Арена Химки
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