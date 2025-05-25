«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в РПЛ: «С весны сможем принимать матчи на своем стадионе, надеемся»

Гендиректор «Торпедо» рассказал, на какой арене будет играть клуб в следующем сезоне.

Черно-белые заняли второе место в Мелбет Первой лиге и спустя два года вернулись в Мир РПЛ .

«На следующий сезон у нас «Арена Химки » заявлена в качестве основной. Запасной ареной у нас будет стадион «Лужники ».

Строительство нашей арены продвигается, и мы надеемся, что с весны сможем там уже принимать матчи», – сказал Валерий Скородумов.