Жирков не считает провалом второе место «Зенита»: «Шесть лет подряд был чемпионом, боролся за золото до последнего тура. Достижения Семака достойны уважения»

Юрий Жирков не назвал провалом серебро «Зенита» в сезоне РПЛ.

По итогам прошедшего сезона петербуржцы стали вторыми, уступив «Краснодару». До этого «Зенит» выиграл чемпионат России 6 раз подряд.

– Что, на ваш взгляд, не получилось у петербургской команды? Можно ли считать второе место провалом?

– Нет, о провале точно речи нет.

«Зенит» шесть лет подряд был чемпионом России, до последнего тура боролся за золото и в нынешнем чемпионате, так что достижения Сергея Семака и всего петербургского клуба достойны уважения.

– И тем не менее «Зенит» только второй. Почему?

– Я помню, как Валерий Георгиевич Газзаев в каждом матче настраивал нас играть на победу, не держать в голове возможность сыграть вничью.

«Самого важного очка в таком случае нам и не хватит на финише», – говорил наставник ЦСКА. Вот так получилось и у «Зенита».

Это доказывает, что действительно необходимо смотреть только вперед и стремиться добывать три очка в каждой игре, – сказал бывший футболист «Зенита » Юрий Жирков .