Невилл об «МЮ»: «Поражение в ЛЕ было необходимо, возможно. Клубу нужны радикальные перемены – он не в порядке»

Гари Невилл допускает, что поражение в финале ЛЕ пойдет на пользу «Ман Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы .

«Я был в пабе и смотрел игру. Я никак не отреагировал в конце матча. Честно говоря, это было вполне ожидаемо. За последние 10 лет клуб принял много плохих решений, и я думаю, что в среду вечером все это проявилось на поле и за его пределами.

Я не верю, что футболисты просыпаются утром и им все равно. Я верю, что эти игроки «Манчестер Юнайтед» действительно неравнодушны. Но реальность такова, что это слишком для них, и это слишком для всех в клубе в данный момент. И нет сомнений, что там потребуются изменения.

Очевидно, что тренер [Рубен Аморим] относительно новый и ему нужно будет сделать довольно много. Ему нужно проделать большую работу по изменению и адаптации состава, чтобы получить то, что он хочет. Ему достались игроки, у которых были трудные времена до его прихода, и еще более трудные времена с тех пор, как он пришел.

Было бы лучом надежды, если бы «Манчестер Юнайтед» выиграл в прошлую среду. Но то, что они не выиграли, возможно, было необходимо клубу. Когда вы выигрываете финал и попадаете в Лигу чемпионов, вы можете сказать себе: «Да, мы в порядке». Мы не в порядке, клуб не в порядке. Ему нужны радикальные перемены, и я надеюсь, что они произойдут.

Насколько это поражение отбросит «Манчестер Юнайтед», мы пока не знаем. Но болельщики терпеливы. Они любят клуб, игроков, тренера. И они понимают, что однажды «Манчестер Юнайтед » вернется к успеху, но это может случиться еще нескоро из-за того, что происходит на текущем этапе», – заявил экс-защитник «МЮ».