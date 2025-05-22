Далот о поражении «МЮ» в финале ЛЕ: «Этот клуб никогда не умрет. Боль – первый шаг к переменам»
Диогу Далот считает, что «МЮ» необходимы серьезные перемены.
«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы. В АПЛ команда занимает 16-е место за тур до конца сезона.
«Этот клуб не должен умереть и никогда не умрет. Испытывать боль полезно, это первый шаг к переменам.
Нам нужно многое изменить, начиная с наших ежедневных поступков. Стандарты должны быть намного выше», – сказал защитник «МЮ».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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