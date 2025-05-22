Маркизио о фаворите финала ЛЧ: «Интер» не сильнее, но совершеннее в организации игры. «ПСЖ» – талантливая команда, они готовы на все ради победы»
Клаудио Маркизио считает «Интер» фаворитом финала Лиги чемпионов.
Миланцы сыграют с «ПСЖ» в финальном матче турнира 31 мая.
«Я считаю, что «Интер» не сильнее, а более совершенен в организации игры, в нападении и обороне. Но в матче может произойти все что угодно, это будет великолепный финал.
«ПСЖ» – талантливая команда. Она доказывала это на протяжении всего сезона, выросла в матчах Лиги чемпионов, особенно против «Манчестер Сити».
У Луиса Энрике есть опыт. Команда молодая, но опытная. И они готовы отдать все силы ради победы», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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