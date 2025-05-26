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Маротта о финале ЛЧ: «Интер» обыграл «Баварию» и «Барсу» – команды мирового уровня, 2-й финал за 3 года – нечто уникальное. У «ПСЖ» большие финансовые возможности, но мы справимся»

Беппе Маротта высказался о важности выхода в финал Лиги чемпионов.

«Интер» сыграет в финальном матче турнира с «ПСЖ» 31 мая.

«Мы с большой гордостью участвуем в этом финале во второй раз за 3 года. Это результат рабочей культуры «Интера», в особенности результат работы нашего тренера. Мы также благодарим наших владельцев, которые пришли в «Интер» с большим умом. Владельцы присутствуют молча, не беспокоясь и не вмешиваясь в наши решения.

Мы начали этот год с идеей сделать что-то грандиозное. И выйти во 2-й финал за 3 года – это нечто уникальное. Мы не пренебрегали и другими соревнованиями.

Поздравляю «Наполи», нам не хватило чуть-чуть, печально, но это спорт. Я хотел бы напомнить, что мы сыграли на 19 матчей больше, чем «Наполи», это на целый раунд больше. Было потрачено много энергии.

Я очень рад своему первому финалу Лиги чемпионов в качестве президента. Лига чемпионов, безусловно, являются самым важным соревнованием, и мы находимся в финале, обыграв такие команды мирового уровня, как «Бавария» и «Барселона». Это седьмой финал в истории «Интера».

В спорте нужно быть не высокомерным, а амбициозным. У «ПСЖ» большие финансовые возможности, но мы справимся со своей ролью», – заявил президент «Интера».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниэле Мари
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