Луис Энрике об РПЛ: «Уровень отличный. «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА – очень конкурентоспособные и большие команды»
Форвард «Зенита» Луис Энрике высоко оценил уровень чемпионата России.
Бразилец перешел в клуб из Санкт-Петербурга в январе этого года. Он провел 11 матчей в Мир РПЛ, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
«Уровень российского футбола высок, потому что у нас есть и другие команды, как «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, которые очень конкурентоспособны. Они тоже борются за титул и являются очень большими командами.
Так что считаю, уровень чемпионата России – отличный», – сказал вингер «Зенита» Луис Энрике.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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