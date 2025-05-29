  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тюкавин о продлении контракта с «Динамо»: «Наша общая с командой цель – трофеи. Не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года»
26

Тюкавин о продлении контракта с «Динамо»: «Наша общая с командой цель – трофеи. Не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года»

Константин Тюкавин высказался после продления контракта с.«Динамо» до 2030 года.

«В «Динамо» я уже больше 17 лет, с пятилетнего возраста. Это мой родной дом, где я вырос и стал тем Костей Тюкавиным, которого вы знаете. Рад, что в клубе видят: «Динамо» для меня не просто место работы, а нечто гораздо большее.

Благодарю руководителей «Динамо» за поддержку и оценку моего труда: мы продлили контракт в очень непростое для меня время, когда прохожу долгое восстановление после травмы. Сделаю все возможное, чтобы вернуться на поле в полной готовности и снова биться вместе с командой за результат.

Громких обещаний давать не хочу, но моя мечта и наша общая с командой, клубом, болельщиками цель на ближайшие годы – трофеи. И не хотелось бы тянуть с этим до 2030 года», – сказал форвард «Динамо».

В прошедшем сезоне Мир РПЛ бело-голубые заняли 5-е место.

Кто выиграет Лигу чемпионов?8050 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Можете скринить, «Динамо» с Тюкавиным выиграет трофей в течение двух лет. А дальше можно будет уходить красиво в Европу». Агент форварда о продлении контракта
4028 мая, 11:30
20 млн евро – отступные в новом контракте Тюкавина для европейских клубов. Для российских команд их нет («СЭ»)
2427 мая, 10:24
Тюкавин продлит контракт с «Динамо» до 2030 года
1327 мая, 09:53
Главные новости
В РФС объяснили, кто препятствует снятию санкций с российских команд: «Наиболее активно выступает Украина»
56 минут назад
Слот предложил Виртцу роль «десятки» в «Ливерпуле», в «Баварии» ее пришлось бы делить с Мусиалой. Разговоры с тренерами стали фактором для Флориана (Кристиан Фальк)
110 минут назад
Антони интересен «Байеру». Тен Хаг работал с вингером в «МЮ» и «Аяксе»
1924 минуты назад
«ПСЖ» идет на квадрупл и выглядит фаворитом в игре с «Интером»
518 минут назадРеклама
Макелеле вспомнил, что Калу должен был бить решающий пенальти в финале ЛЧ-2008, но Терри взял мяч: «Саломон был лучшим пенальтистом. Джон заплакал бы, если бы ему сказали не бить»
325 минут назад
Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14427 минут назад
Два болельщика «ПСЖ» нарисовали логотип клуба на карте, пробежавшись по улицам Парижа. Фанаты преодолели 45,54 км за 3 часа и 44 минуты
544 минуты назадФото
Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»
110сегодня, 10:17
Генсек РФС о ситуации со стыками: «Нас подвели. Это проблема, которую создали «Химки». Они взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности»
21сегодня, 10:15
РФС наложил на «Крылья» ограничения на покупку игроков: «Сначала должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать футболистов бесплатно»
8сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Трушечкин и Нагучев прокомментируют Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом»
1246 минут назад
Вернер вернулся в «Лейпциг» после аренды в «Тоттенхэме». Форстер, Регилон и Уайтмэн покинули лондонский клуб из-за завершения контрактов
7сегодня, 10:07
LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток сыграло вничью с «Калугой», «Авангард» против «Текстильщика»
сегодня, 10:01Live
Федотов не будет болеть за ЦСКА в Суперфинале Кубка: «Буду в нейтральном статусе – за красивый и результативный футбол»
11сегодня, 09:39
Пол Инс: «Грустно от того, где находится «МЮ». У игроков в наши дни нет психологической устойчивости. Когда я играл, мы анализировали новичков: «Достаточно ли он хорош, чтобы играть за нас?»
3сегодня, 08:59
Николо Барелла: «Интер» постарается не остаться без трофеев после такого сезона»
1сегодня, 08:58
«Барса» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» в августе, чтобы протестировать обновленный стадион. Матч могут посетить 25 тысяч зрителей
25сегодня, 08:30
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстоном»
1сегодня, 07:56
Лаутаро: «Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. «Интер» хочет сыграть идеальный матч и вернуть титул в Милан»
2сегодня, 07:44
«Если Химки» закроются, буду сожалеть об этом. И для футболистов, и болельщиков это будет трагедия». Тукманов о подмосковном клубе
30сегодня, 07:28