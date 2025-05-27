20 млн евро – отступные в новом контракте Тюкавина для европейских клубов. Для российских команд их нет («СЭ»)

Стали известны отступные в контракте Константина Тюкавина.

Ранее появилась информация , что нападающий продлит соглашение с «Динамо» до 2030 года.

По информации «Спорт-Экспресса», сумма отступных для европейских клубов осталась прежней – 20 миллионов евро. Для российских команд отступных нет.

Отмечается, что зарплата футболиста немного увеличилась.

В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 19 матчей, отличившись 7 голами и 2 ассистами. В данный момент он восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.