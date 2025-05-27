20 млн евро – отступные в новом контракте Тюкавина для европейских клубов. Для российских команд их нет («СЭ»)
Стали известны отступные в контракте Константина Тюкавина.
Ранее появилась информация, что нападающий продлит соглашение с «Динамо» до 2030 года.
По информации «Спорт-Экспресса», сумма отступных для европейских клубов осталась прежней – 20 миллионов евро. Для российских команд отступных нет.
Отмечается, что зарплата футболиста немного увеличилась.
В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 19 матчей, отличившись 7 голами и 2 ассистами. В данный момент он восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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