Тюкавин продлит контракт с «Динамо» до 2030 года
Константин Тюкавин продлит контракт с «Динамо».
В ближайшее время 22-летний нападающий подпишет соглашение до 2030 года, сообщает «Чемпионат».
Действующий контракт Тюкавина рассчитан до 2028-го.
В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 19 матчей, отличившись 7 голами и 2 ассистами. В данный момент он восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.
Кто выиграет Лигу конференций?3628 голосов
Бетис
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости