Тюкавин продлит контракт с «Динамо» до 2030 года

Константин Тюкавин продлит контракт с «Динамо».

В ближайшее время 22-летний нападающий подпишет соглашение до 2030 года, сообщает «Чемпионат».

Действующий контракт Тюкавина рассчитан до 2028-го.

В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 19 матчей, отличившись 7 голами и 2 ассистами. В данный момент он восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.