Сане может перейти в «Ньюкасл» бесплатно. Подруга вингера «Баварии» хочет вернуться в Англию (Bayern Insider)

Лерой Сане может перейти в «Ньюкасл» свободным агентом.

«Сороки» интересуются 29-летним вингером, которого не устраивают условия нового контракта с «Баварией», сообщает Bayern Insider.

Кроме того, подруга Сане хочет вернуться в Англию, где ранее тот выступал за «Манчестер Сити».

В 30 матчах прошедшего сезона Бундеслиги на счету игрока 11 голов и 5 ассистов.