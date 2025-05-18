Сане может перейти в «Ньюкасл» бесплатно. Подруга вингера «Баварии» хочет вернуться в Англию (Bayern Insider)
Лерой Сане может перейти в «Ньюкасл» свободным агентом.
«Сороки» интересуются 29-летним вингером, которого не устраивают условия нового контракта с «Баварией», сообщает Bayern Insider.
Кроме того, подруга Сане хочет вернуться в Англию, где ранее тот выступал за «Манчестер Сити».
В 30 матчах прошедшего сезона Бундеслиги на счету игрока 11 голов и 5 ассистов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern Insider
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