Майну настроен покинуть «МЮ» и уехать из Англии. Манкунианцы готовы продать хавбека, оцениваемого в 70 млн фунтов
Кобби Майну готов покинуть «Манчестер Юнайтед».
The Guardian утверждает, что полузащитник настроен на отказ от продления контракта с английским клубом. Он хочет поиграть в другой стране.
Действующее соглашение манкунианцев с воспитанником рассчитано еще на два года, однако «красные дьяволы» будут готовы продать игрока, чтобы поправить свое финансовое положение. 19-летний хавбек оценивается в 70 млн фунтов.
На данный момент у «МЮ» нет переговоров с другими клубами. В команде верят, что шанс договориться с Майну еще есть.
В этом сезоне Кобби провел 18 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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