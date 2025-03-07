  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Майну настроен покинуть «МЮ» и уехать из Англии. Манкунианцы готовы продать хавбека, оцениваемого в 70 млн фунтов
82

Майну настроен покинуть «МЮ» и уехать из Англии. Манкунианцы готовы продать хавбека, оцениваемого в 70 млн фунтов

Кобби Майну готов покинуть «Манчестер Юнайтед».

The Guardian утверждает, что полузащитник настроен на отказ от продления контракта с английским клубом. Он хочет поиграть в другой стране.

Действующее соглашение манкунианцев с воспитанником рассчитано еще на два года, однако «красные дьяволы» будут готовы продать игрока, чтобы поправить свое финансовое положение. 19-летний хавбек оценивается в 70 млн фунтов.

На данный момент у «МЮ» нет переговоров с другими клубами. В команде верят, что шанс договориться с Майну еще есть.

В этом сезоне Кобби провел 18 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoКобби Майну
logoМанчестер Юнайтед
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» провел переговоры о новом контракте с Майну. Агенты 19-летнего полузащитника требуют повысить ему зарплату до 180 000 фунтов в неделю (Daily Mail)
225 марта, 17:27
Майну, Угарте и Коллиер травмировались на тренировке перед «Тоттенхэмом». 19-летний Мурхаус может войти в заявку «МЮ» на матч
2615 февраля, 13:35
Главные новости
Карпин о Дугласе в сборной России: «Кто лучший левый защитник РПЛ? Что-то надо еще объяснять?»
55вчера, 21:58
«Барса» продлит контракт с Левандовским, но рассматривает возможность трансфера нового форварда
25вчера, 21:32
«Аль-Наср» выиграл 1 из 6 последних матчей. В саудовской лиге команда Роналду и Пиоли идет 4-й
53вчера, 21:11
Роналду забил по 463 гола до и после 30-летия
52вчера, 20:59
Галактионов про 1:1 с «Ахматом»: «Локомотив» недоволен, были нацелены прервать безвыигрышную серию. Не имеем права так свободно распоряжаться моментами»
7вчера, 20:39
Роналду забил 18-й гол в саудовской лиге и на 2 мяча оторвался от Бензема, Тоуни и Леонардо в списке бомбардиров
7вчера, 20:22
Роналду забил 926-й гол в карьере – «Аль-Шабабу»
33вчера, 20:16
Гол Роналду «Аль-Шабабу» засчитан c помощью ВАР. Судьи сперва отменили его из-за офсайда, но выяснили, что мяч попал к форварду «Аль-Насра» после рикошета от защитника
25вчера, 20:07Фото
«Локомотив» не побеждает 6 матчей – 3 поражения, 3 ничьих
18вчера, 19:21
«Локомотив» не смог обыграть дома «Ахмат» – 1:1. Самородов ответил на гол Батракова
66вчера, 19:12
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Монако» Керер об 1:1 с «Тулузой»: «Пропущенный гол на последних минутах — это разочарование.Три очка были у нас в кармане»
4 минуты назад
Экстренную посадку совершил самолет со Стюартом Пирсом. Экс-защитнику сборной Англии стало плохо по пути из Лас-Вегаса в Лондон
5вчера, 21:59
Малафеев про РПЛ: «По накалу и интриге мы точно не уступает топ-лигам Европы. Это говорит о росте конкуренции, о том, что уровень клубов сравнивается»
7вчера, 21:48
Галактионов о серии «Локо» без побед: «Раздражает, что вы очень часто задаете вопросы на эту тему. Самих это напрягает»
5вчера, 21:44
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина упустил победу над «Тулузой», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Гавр» Кузяева проведет матч в воскресенье
5вчера, 21:41
Чемпионат Италии. «Кальяри» сыграл вничью с «Дженоа», «Милан», «Интер», «Наполи» проведут матчи в субботу, «Ювентус» примет «Аталанту» в воскресенье
4вчера, 21:38
Желудочным соком захлебнулся 19-летний игрок «Металоглобуса» из 2-й лиги Румынии. Манолаче с лета страдал от хронической усталости и головокружения, врачи лечили его от инфекции
6вчера, 21:33
Чемпионат Германии. «Майнц» обыграл «Боруссию» Менхенгладбах, «Байер», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу, «Айнтрахт» – в воскресенье
3вчера, 21:24
Хавбек ЦСКА Кисляк: «В рыбалке интересен процесс, а не улов. А вот убивать животное на охоте... Не уверен»
6вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграл вничью с «Аль-Шабабом», «Аль-Ахли» – с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Фейху»
5вчера, 21:07