Майну настроен покинуть «МЮ» и уехать из Англии. Манкунианцы готовы продать хавбека, оцениваемого в 70 млн фунтов

Кобби Майну готов покинуть «Манчестер Юнайтед».

The Guardian утверждает, что полузащитник настроен на отказ от продления контракта с английским клубом. Он хочет поиграть в другой стране.

Действующее соглашение манкунианцев с воспитанником рассчитано еще на два года, однако «красные дьяволы» будут готовы продать игрока, чтобы поправить свое финансовое положение. 19-летний хавбек оценивается в 70 млн фунтов.

На данный момент у «МЮ » нет переговоров с другими клубами. В команде верят, что шанс договориться с Майну еще есть.

В этом сезоне Кобби провел 18 игр в АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .