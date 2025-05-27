«Ахмат» уволит Ташуева и сотрудников спортивного блока клуба в случае вылета из РПЛ (Metaratings)
«Ахмат» уволит Сергея Ташуева и спортивный блок клуба в случае вылета из РПЛ.
В переходных матчах между командами Мир РПЛ и Мелбет Первой лиги «Ахмат» встретится с «Уралом» (28 и 31 мая).
По данным Metaratings, если грозненцы вылетят, то клуб покинут главный тренер Сергей Ташуев, советник президента по спортивным вопросам Руслан Газзаев и остальные сотрудники администрации.
В сезоне-2024/25 клуб из Чеченской республики занял 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 25 очков.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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