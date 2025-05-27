«Ахмат» уволит Ташуева и сотрудников спортивного блока клуба в случае вылета из РПЛ (Metaratings)

«Ахмат» уволит Сергея Ташуева и спортивный блок клуба в случае вылета из РПЛ.

В переходных матчах между командами Мир РПЛ и Мелбет Первой лиги «Ахмат » встретится с «Уралом » (28 и 31 мая).

По данным Metaratings, если грозненцы вылетят, то клуб покинут главный тренер Сергей Ташуев , советник президента по спортивным вопросам Руслан Газзаев и остальные сотрудники администрации.

В сезоне-2024/25 клуб из Чеченской республики занял 14-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 25 очков.