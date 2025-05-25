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Кришито о «Зените»: «Лучший клуб России за все время, с огромным количеством трофеев. Мы выигрывали почти каждый год, когда я был в команде»

Доменико Кришито считает «Зенит» лучшим российским клубом в истории.

Команда из Санкт-Петербурга сегодня отмечает столетний юбилей.

– Сегодня большой праздник для «Зенита». Что для вас значит этот клуб?

– Для меня «Зенит» – невероятный клуб, лучший в России. Я провел в нем семь лет своей карьеры. И я был очень счастлив. Я отыграл 224 матча за эту команду – это огромная цифра. И я поддерживаю этот клуб до сих пор. Для меня «Зенит» – это очень важная часть моей карьеры.

– Многие люди часто спорят, какой клуб самый большой в России – «Зенит» или «Спартак». Что вы можете сказать по этому поводу?

– Конечно, «Зенит» – это 100%. Это лучший клуб России за все время. Это клуб, который выиграл огромное количество трофеев. И когда я был в команде – мы выигрывали почти каждый год. И я пришел в «Зенит» молодым, а потом становился в нем только сильнее. Для меня «Зенит» – навсегда лучшая команда России, – сказал бывший защитник петербургского клуба.

Кришито о «Зените»: «Отсутствие побед всегда сюрприз – странный сезон получился. Это большой клуб, он проявит себя в следующем сезоне»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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