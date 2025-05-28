40-летний Вагнер заявил, что стал бы лучшим бомбардиром РПЛ сейчас: «Забил бы больше 15 мячей, думаю. Чувствую силы еще поиграть в России, вернуться в ЦСКА»

40-летний Вагнер Лав заявил, что стал бы лучшим бомбардиром РПЛ даже сейчас.

– Уже много раз говорил, что чувствую в себе силы еще поиграть в России, вернуться в ЦСКА.

– Станете ли лучшим бомбардиром РПЛ, если вернетесь в чемпионат России?

– Да, я уверен, что так и будет. Думаю, смог бы забить больше 15 мячей, – сказал экс-форвард ЦСКА .

Вагнер Лав: «В наше время уровень РПЛ был намного выше, чем сейчас. Конкуренция, боевитость, сражения на поле – все это было на другом уровне»