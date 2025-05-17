Луис Энрике: «Зенит» – большой европейский клуб с богатейшей историей, хотелось стать ее частью. Скоро российские команды вернутся в еврокубки – надо набраться терпения»
Бразилец перешел в петербургский клуб зимой 2025 года.
– Сколько прошло времени от того момента, как вы узнали, что вами интересуется «Зенит», до перехода?
– Все было очень быстро.
Агенты рассказали о предложении от «Зенита», когда я был в отпуске, и меня оно очень заинтересовало – много слышал о клубе, когда играл в Европе и Бразилии, лично был знаком с Нино и Мантуаном, знал, что несколько бразильских футболистов оставили яркий след в истории команды.
– У вас были сомнения перед переходом? О чем думали перед подписанием контракта с «Зенитом»?
– Нет, никаких сомнений! «Зенит» – большой европейский клуб с богатейшей историей, и мне захотелось стать ее частью – завоевывать титулы и продолжать победные традиции.
– А как же тот факт, что клуб пока находится без еврокубков?
– Совершенно не смущал.
Уверен, в скором времени российские клубы вернутся в еврокубки – надо просто набраться терпения и работать в поте лица, пока это не произойдет, – сказал вингер «Зенита» Луис Энрике.