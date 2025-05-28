Та сегодня пройдет медосмотр в «Баварии» и подпишет контракт до 2029-го. В клубе рассчитывают на защитника на КЧМ

Джонатан Та завершает переход в «Баварию».

29-летний защитник прибудет сегодня в Мюнхен для прохождения медосмотра. После этого он подпишет контракт до 2029 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Немец переходит в «Баварию» на правах свободного агента.

Отмечается, что в клубе рассчитывают на Та на клубном чемпионате мира. Ранее сообщалось , что «Байер » ждет предложения отпустить защитника на КЧМ за компенсацию.