«Бавария» подпишет Та. «Байер» ждет предложения отпустить защитника на КЧМ за компенсацию

Джонатан Та близок к переходу в «Баварию».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что мюнхенцы договорились о заключении контракта с защитником, покидающим «Байер» в качестве свободного агента.

Леверкузенцы поставлены в известность и теперь ждут, что чемпионы Германии свяжутся с ними и предложат отпустить 29-летнего футболиста до начала клубного чемпионата мира – за определенную компенсацию.

Та выступал за «Байер» с сезона-2015/16. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

«Бавария» предлагает Та зарплату 12 млн евро в год и подписной бонус – 15 млн евро. Контракт с защитником «Байера» будет до 2028 года (Ran.de)